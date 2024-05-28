شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: زيارة الرئيس السيسي للصين تترجم قوة العلاقة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين تلبية لدعوة الرئيس الصينى "شى جينبينج" تترجم قوة العلاقة الثنائية بين البلدين وتؤكد مدى أهمية الدور المصرى ومحوريته على خريطة السياسة الخارجية.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن الزيارة تتضمن مباحثات هامة سيعقدها الزعيمان فى مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الحرب فى غزة، وسبل الاستقرار فى المنطقة، تعزيزًا للسردية المصرية عن حقيقة الأوضاع فى غزة ودعمًا لدفاع الدولة المصرية عن حقوق الشعب الفلسطينى وحشد التأييد الدولى لإنهاء الحرب فى غزة.

وأضاف عبد العزيز، أن الزيارة تساهم بشكل كبير فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين كونها تشتمل على لقاءات عدة سيعقدها السيد الرئيس مع كبرى الشركات الصينية العاملة فى مجالات متعددة، تعزيزًا للاستثمارات الصينية المباشرة فى مصر بما يساهم فى توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا الصينية إلى مصر.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على أن العلاقات الخارجية لمصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تشهد تنوعًا كبيرًا وسعيًا حثيثًا فى بناء علاقات متوازنة تدعم فى تحقيق مصالح البلاد العليا وفتح آفاق أوسع للتعاون فى مختلف المجالات.