شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام هلال: الدولة أمام تحدى كبير للأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطنى له هدف، وهو إيجاد حالة حوارية فى المجتمع، وأن تكون هذه الحالة دائمة.

وأضاف عصام هلال خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، الدولة المصرية أمام تحدى كبير للأمن القومى المصرى فى ظل الأزمة المستمرة فى غزة ودعم القضية الفلسطينية، متابعا: أننا محاطون بأربعة حدود لديهم مشاكل بالإضافة للقضية الأساسية.

وأكد عصام هلال، نحن أمام كيان لا يبالى بأى ضغوط خارجية أو أصوات لحقوق الإنسان أو قوانين دولية، أو لأى شئ، وليس لديه بديل إلا استمرار الحرب فى غزة، وبالتالى كانت الدعوة من مجلس أمناء الحوار الوطنى أن ندعو المجتمع المصرى للاجتماع.