أمين عام الأمم المتحدة: لا بد أن يتوقف الرعب في غزة بعد غارات إسرائيلية مميتة على رفح

اعتبر متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن غوتيريش ندد بالغارات الجوية الإسرائيلية الفتاكة التي شهدتها رفح يوم الأحد، مضيفا أنه دعا إلى وقف الرعب والمعاناة على الفور.

واكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بانه "لا بد للسلطات الإسرائيلية أن تسمح وتسهّل وتمكّن الإيصال الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى المحتاجين ولا بد من فتح جميع المعابر".