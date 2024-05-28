القناة 13 الإسرائيلية: ترجيح إسرائيلي بأن يدرج غوتيريس إسرائيل على قائمة الدول التي تقتل الأطفال

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية بان هناك ترجيح إسرائيلي بأن يدرج الامين العام للامم المتحددة انطونيو غوتيريس إسرائيل على قائمة الدول التي تقتل الأطفال.
وفي السياق، اشارت هيئة البث “الإسرائيلية الى ان "عددا من وزراء مجلس الحرب يعتقدون أنه من الممكن التفاوض على إنهاء الحرب".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع بان المختطفين في غزة يموتون في الأسر والوضع قد يزداد خطورة.
وفي وقت سابق، اعتبر متحدث باسم جوتيريس إن الامين العام للامم المتحدة ندد بالغارات الجوية الإسرائيلية الفتاكة التي شهدتها رفح يوم الأحد، مضيفا أنه دعا إلى وقف الرعب والمعاناة على الفور.
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