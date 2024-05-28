ارتفاع أسعار الذهب اليوم مع انخفاض الدولار وانتظار بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع انخفاض الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المهمة التي قد توفر مزيدا من الدلالات على الموعد الذي ربما يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2357.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1755 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.9 بالمئة إلى 2356.5 دولار عند التسوية.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر نيسان والمقرر صدوره يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ويرى المتعاملون حاليا فرصة بنسبة 63 بالمئة تقريبا لخفض أسعار الفائدة بحلول تشرين الثاني، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

والذهب معروف أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 31.95 دولارا للأوقية بعد صعودها 4.4 بالمئة أمس الاثنين. وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1057.10 دولار. فيما تراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 978 دولارا.