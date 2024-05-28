الجيش: توقيف عصابة سرقة في بلدة الحصنية - عكار ومطلوبَين في بلدة بدنايل – بعلبك

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، بانه "بتاريخ 28/ 5/ 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الحصنية - عكار المواطنين (ر.ح.) و(ن.ا.) و(م.ح.) لإقدامهم على تأليف عصابة لسرقة المنازل والسيارات والدراجات النارية، كما أقدموا على سرقة أسلاك ومعدات كهربائية".
ولفتت الى انه "دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة بدنايل - بعلبك منازل مطلوبين وأوقفت المواطنَين (م.س.) و(ع.س.) المطلوبَين لإقدامهما على إطلاق النار، وضبطت في حوزتهما أسلحة حربية وكمية من الذخائر. وقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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