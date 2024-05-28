فرنجية ناقش مع لودريان المستجدات في لبنان والمنطقة والملف الرئاسي

ناقش رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية، خلال استقباله الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان عصر اليوم في منزل نجله النائب طوني فرنجيه في بيروت، في آخر المستجدات السياسية في المنطقة، بما فيها فلسطين ولبنان، كما تم التباحث في الجهود التي تبذلها فرنسا في ما يتعلق بالملف الرئاسي اللبناني".

وفي وقت سابق، اليوم، وصل إلى مطار بيروت الدولي، الموفد الفرنسي الخاص جان ايف لودريان على رأس وفد فرنسي في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع عدد من المسؤولين اللبنانين.