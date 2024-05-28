"النشرة": الطيران الاسرائيلي استهدف بلدة الناقورة بصاروخين وأطراف كفرشوبا

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، بان "الطيران الحربي الاسرائيلي أغار مستهدفا بلدة الناقورة بصاروخين على حي الجامع القديم". كما افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن "قصف إسرائيلي مباشر يستهدف أطراف كفرشوبا في العرقوب قضاء حاصبيا".

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