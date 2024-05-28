شكرا لقرائتكم خبر دول العالم تقدم 8 مليارات دولار لإنقاذ 6 ملايين لاجئ سوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جمع مؤتمر دولي للمانحين 7.5 مليارات يورو (8.2 مليارات دولار) للاجئين السوريين، وأعلن مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي يانيز لينارسيتش، أنه سيتم تقديم 5 مليارات يورو من هذا المبلغ كمنح و2.5 مليار يورو كقروض.

وقال لينارسيتش في بيان على منصة (إكس) «أثبت المجتمع مرة أخرى أن الأشخاص في سوريا واللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم ليسوا منسيين».

وأعلن وزير الدولة الألماني توبياس ليندنر عن مساهمة بنحو مليار يورو لدعم الأشخاص في سوريا والمجتمعات المضيفة لهم.

وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان مشترك مع وزير التنمية الدولية والمحيط الهادئ بات كونروي، أن الحكومة الأسترالية ستقدم مساعدات إضافية بقيمة 10 ملايين دولار أسترالي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الأزمة المستمرة في سوريا، وذلك في مؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، والذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي.

وقالت وونغ «سيساعد هذا المبلغ الإضافي البالغ 10 ملايين دولار أسترالي في تلبية الاحتياجات الماسة للمتضررين من الأزمة في سوريا، بما في ذلك الرعاية الصحية والغذاء والمياه النظيفة والخدمات للأطفال» .

بدوره أوضح كونروي «تقدم أستراليا مساعدات إنسانية مهمة للمدنيين المتضررين من النزاع المستمر في سوريا، مضيفا أن شراكاتنا القوية مع المنظمات العالمية، مثل وكالات الأمم المتحدة ضرورية لتقديم المساعدة المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين من الصراعات المستمرة».

وتشمل استجابة أستراليا دعم وكالات الأمم المتحدة والشركاء الموثوقين لتوفير الوصول إلى المياه النظيفة والمساعدة الغذائية وخدمات تغذية الأطفال والصحة الإنجابية وخدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث ستركز هذه المساعدة الإضافية على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للنازحين واللاجئين السوريين في دول الجوار.

وفر نحو 5.7 ملايين لاجئ سوري إلى تركيا ولبنان والأردن، وفقا للتقديرات.