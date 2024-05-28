اتساع حدة الخلافات داخل أجنحة الحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتسعت حدة الخلافات والصراع داخل الأجنحة المتعددة لميليشيات الحوثي، وزادت وتيرتها في الآونة الأخيرة من قبل الجناح العقدي والعسكري المرتبط بإيران المفرد بالسلطة والثروة والسلاح، وتهميش الأجنحة الأخرى، وهو الجناح السياسي والجناح القبلي.

وظهرت الخلافات الكبيرة على السطح وعبر وسائل الإعلام، ووصلت حد التصفية والاختطاف والإخفاء القسري لقيادات بارزة في صفوف الميليشيات.

وتشير المصادر إلى أن مصير المدعو القيادي الحوثي البارز أحمد الرازحي، مدير مكتب رئيس المجلس السياسي السابق الذي لقي مصرعه في الحديدة صالح الصماد، مجهول منذ اختطافه من قبل ميليشيات الحوثي قبل أكثر من 6 أشهر.

ووفقا لمصادر متطابقة، فقد اختطف الرازحي من منزله في صنعاء في نوفمبر الماضي للمشاركة في دورات ثقافية تعبوية، ولم يسمح له بالتواصل مع عائلته منذ ذلك الحين، في سياق الصراع الحاصل بين أجنحة الميليشيات الانقلابية.

وفي السياق شددت جماعة الحوثي من الإجراءات الأمنية العقابية في التعامل مع أي انتقادات توجه لقيادة الجماعة من قبل ناشطين أو شخصيات حقوقية واجتماعية تتواجد في مناطق سيطرة الميليشيات، في إشارة إلى مخاوف الجماعة من تصاعد السخط الشعبي جراء تفاقم الأوضاع المعيشية لسكان المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، وتأثير الأصوات المناهضة لفساد الجماعة وفشلها في إدارة الشؤون العامة بهذه المناطق في تأجيج الشارع العام ضدها.

من جهة أخرى أعلنت شركة الأمن البحري البريطانية، أمبري، أنها تلقت نداء استغاثة من سفينة على بعد 54 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة الحديدة اليمنية، بدأت تميل على أحد جانبيها، وقالت إن السفينة تضررت جراء استهدافها بثلاثة صواريخ، ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان ميليشيات الحوثي زعمها أنها هاجمت 3 سفن في المحيط الهندي والبحر الأحمر، ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية تدمير طائرة دون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي من مناطق سيطرتها باتجاه البحر الأحمر في عملية هي الثانية خلال يومين.

وأوضحت أنه تقرر أن الطائرة دون طيار كانت تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية في المنطقة، مؤكدة أنها اتخذت هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية».

مشاهدات يمنية: