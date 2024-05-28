استعراض للنسور السوداء خلال زيارة رئيس الإمارات لكوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد أمس، أول زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية تستمر يومين، لبحث سبل توسيع التعاون في مجالات الطاقة والدفاع ومجالات أخرى. ويشمل حفل الاستقبال الرسمي المقرر اليوم عرضا جويا لفريق الاستعراض الجوي النسور السوداء «بلاك إيجلز» التابع للقوات الجوية، وعروضا تقليدية، ثم سيعقد الرئيسان محادثات القمة، ومن المتوقع أن يناقشا 4 مجالات خلال قمتهما، بما في ذلك الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة، والطاقة النووية السلمية، والاقتصاد والاستثمار، والدفاع والتكنولوجيا الدفاعية.

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