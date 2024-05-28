اعتراف النرويج بفلسطين يدخل حيز التنفيذ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت النرويج الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية مستقلة، أمس، إذ من المقرر أن تحذو إسبانيا وأيرلندا حذوها في وقت لاحق، رغم المعارضة الشديدة من إسرائيل. وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان: «اعتراف النرويج الرسمي بفلسطين كدولة، سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء 28 مايو 2024». وأضاف البيان أن «عددا من الدول الأوروبية الأخرى ذات التفكير المماثل، ستعترف رسميا بفلسطين في التاريخ نفسه».

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