باكستان تحتفل بذكرى الانضمام للدول النووية

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وقال «إنه يوم يرمز إلى جهد جماعي لكافة جوانب القوة الوطنية، والتغلب على ما بدا وكأنه تحد لا يمكن التغلب عليه وتحقيق علامة فارقة في القدرات الدفاعية للبلاد».
وأضاف شريف في تدوينة على حسابه بموقع «إكس» للتواصل الاجتماعي « يمثل تاريخ 28 مايو أكثر من مجرد إحياء لذكرى يوم واحد.
إنه تلخيص لمسار أمتنا الشاق والرائع نحو إقامة حد أدنى من الردع ذي مصداقية».
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