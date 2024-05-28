الارشيف / اخبار العالم

انتشال 6 جثث بعد 4 أيام من انهيار أرضي في غينيا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر انتشال 6 جثث بعد 4 أيام من انهيار أرضي في غينيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت الأمم المتحدة أمس أنه تم انتشال 6 جثث فقط من بين كتل الصخور التي يبلغ عمقها نحو 8 م، بعد 4 أيام من الانهيار الأرضي الضخم الذي وقع في المرتفعات الوسطى النائية في بابوا غينيا الجديدة.

وقال مكتب الأمم المتحدة في بابوا غينيا الجديدة في بيان، إن إجمالي عدد السكان المتضررين، بمن في ذلك أولئك الذين يحتاجون إلى إجلاء محتمل، يقدر بنحو 7849 شخصا، منهم نحو 42 % دون سن 16 عاما.

وأضاف أن عدد الجثث التي تم انتشالها من المتوقع أن يرتفع مع استمرار جهود انتشالها وسط تحديات عدة.

كانت هذه تفاصيل خبر انتشال 6 جثث بعد 4 أيام من انهيار أرضي في غينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا