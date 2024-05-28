شكرا لقرائتكم خبر انتشال 6 جثث بعد 4 أيام من انهيار أرضي في غينيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت الأمم المتحدة أمس أنه تم انتشال 6 جثث فقط من بين كتل الصخور التي يبلغ عمقها نحو 8 م، بعد 4 أيام من الانهيار الأرضي الضخم الذي وقع في المرتفعات الوسطى النائية في بابوا غينيا الجديدة.

وقال مكتب الأمم المتحدة في بابوا غينيا الجديدة في بيان، إن إجمالي عدد السكان المتضررين، بمن في ذلك أولئك الذين يحتاجون إلى إجلاء محتمل، يقدر بنحو 7849 شخصا، منهم نحو 42 % دون سن 16 عاما.

وأضاف أن عدد الجثث التي تم انتشالها من المتوقع أن يرتفع مع استمرار جهود انتشالها وسط تحديات عدة.