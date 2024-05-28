انتشال 6 جثث بعد 4 أيام من انهيار أرضي في غينيا

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وقال مكتب الأمم المتحدة في بابوا غينيا الجديدة في بيان، إن إجمالي عدد السكان المتضررين، بمن في ذلك أولئك الذين يحتاجون إلى إجلاء محتمل، يقدر بنحو 7849 شخصا، منهم نحو 42 % دون سن 16 عاما.
وأضاف أن عدد الجثث التي تم انتشالها من المتوقع أن يرتفع مع استمرار جهود انتشالها وسط تحديات عدة.
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