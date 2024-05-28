مصادر طبية: خروج جميع المستشفيات في رفح عن الخدمة باستثناء مستشفى للولادة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفادت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، بخروج جميع المستشفيات في محافظة رفح جنوب قطاع غزة عن الخدمة باستثناء مستشفى تل السلطان للولادة.

وأوضحت المصادر، أنه لم يتبق سوى مستشفى تل السلطان للولادة يصارع من أجل البقاء والاستمرار في تقديم الخدمة للمرضى وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

ولفتت إلى أنه منذ بدء الهجوم على رفح، خرجت 6 مستشفيات عن الخدمة، في ظل استمرار وتوسع التوغل الإسرائيلي، واستهدافه المتعمد للعديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.

وأشارت إلى أن الهجمات أدت إلى خروج مستشفى أبو يوسف النجار، وعيادة أبو الوليد المركزية، ومستشفى رفح الميداني (2)، ومستشفى الكويت التخصصي، والمستشفى الميداني الإندونيسي، وعيادة تل السلطان، عن الخدمة.

وأضافت، أن الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والمراكز الطبية ألحقت أضرارا بالغة، وقتلت عدداً من الطواقم الصحية العاملة فيها، وزادت من صعوبة وصول المواطنين إليها.

وكانت منظمات أممية ودولية حذرت سابقا من استهداف جيش الاحتلال للمنظومة الصحية والطواقم الطبية في القطاع، إلا أنه تجاهل تلك التحذيرات واستهدف العديد من المستشفيات، ما فاقم الأوضاع داخل القطاع.