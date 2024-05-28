دبابات الاحتلال تسيطر على المحاور الرئيسة في مدينة رفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصلت دبابات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي على وقع عمليات القصف الجوي المكثف احتلال المزيد من الأحياء والمحاور الرئيسة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واحتلت محور صلاح الدين جنوب المدينة، قاطعةً بذلك كل الطرق المؤدية إلى معبري رفح وكرم أبو سالم، وتستخدم المعبران لنقل البضائع والمساعدات الإنسانية للقطاع، كما احتلت دبابات الاحتلال مخيمات يبنا والشابورة والبرازيل وأحياء الجنينة، ومنطقة المشروع، وذلك بعد احتلال كل البلدات الشرقية من المدينة، وتترافق عملية احتلال أحياء المدينة مع استمرار عمليات تدمير واسعة للمنازل والمنشآت والبنية التحتية.

وتشير إحصائيات أولية فلسطينية أن عدد المنازل التي دُمرت في رفح منذ بدء الاجتياح يتجاوز 2000 منزل، يضاف لذلك تهجير نحو مليون نازح من المدينة.

من جانبها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الشهداء في مدينة رفح خلال الـ 48 ساعة ارتفع إلى أكثر من 90 شهيداً ومئات الجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، يتزامن ذلك مع خروج كل مستشفيات المدينة عن الخدمة الطبية، بسبب القصف واحتلال المحاور الرئيسة في المدينة.