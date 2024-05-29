لبنان يتاثر تدريجيا بكتل هوائية حارة نسبيا اعتبارا من نهاية الاسبوع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس ربيعي معتدل الحرارة على الحوض الشرقي للمتوسط ومن المتوقع ان يتأثر لبنان تدريجيا بكتل هوائية حارة نسبيا اعتبارا من نهاية الاسبوع.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهرايار في بيروت بين ١٨ و ٢٧، في طرابلس بين ١٧و ٢٦، وفي زحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب كثيف على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية،

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ،

الجمعة: قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع بدرجات الحرارة ،

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة ومن المتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء.