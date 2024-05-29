اللجنة الفرعية المنبثقة عن الادارة والعدل استكملت درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل جلسة لها لاستكمال درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري، برئاسة النائب جورج عقيص.
وكان سبق للجنة أن درست في الجلسة السابقة الأحكام المتعلقة بالمواد المتعلقة بالطلبات الاضافية والطلبات المقابلة، فأنهت مواد هذا القسم وانتقلت بالدرس الى مواد القسم الثالث والمتعلق بطلبات التدخل والادخال وناقشت بعض مواده.
وكذلك انهت اللجنة في هذه الجلسة درس القسم الثالث والمتعلق بطلبات التدخل والادخال وناقشت بعض مواده، واقرتها بعد أن ادخلت تعديلات على معظم هذه المواد، وانتقلت الى درس المواد المتعلقة بضم الخصومات والفصل بينها، مواد الفصل المتعلق بطلبات الرد والتنحي ونقل الدعوى، مواد الفصل المتعلق بوقف المحاكمة المتضمن الفروع التي تناولت انكار الخط والتوقيع وادعاء التزوير.
وبعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة اقرت المواد التي درستها بعد تعديل عدد منها ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.
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