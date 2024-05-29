حزب الله: استهداف قوات العدو داخل موقع بياض بليدا

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد متابعة وترقب لقوات العدو في موقع بياض بليدا وعند رصد تحرك الجنود داخل الموقع عند الساعة 11:00 من ليل يوم الثلاثاء 28-5-2024 استهدفهم مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية بقذائف المدفعية وأصابوهم إصابة مباشرة

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