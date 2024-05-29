مقـتـ.ل وإصابة 7 واختفاء جنود إسرائيليين في رفح.. وسائل إعلام عبرية تتحدث عن حادث أمني صعب

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم، الثلاثاء، بوقوع حادثة وصفتها "بالصعبة" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 3 جنود وإصابة 4 آخرين وصفت جراحهم بالخطيرة واختفاء جندي آخر لم يعرف مصيره بعد.

وذكرت قناة "إسرائيل بلا رقابة" على "تليجرام": "عن الحادث في رفح إن الجنود دخلوا عيادة، وفور دخولهم انفجرت عبوة بها ما أدى لسقوط نحو 3 قتلى و4 جرحى بحالة صعبة.

وأفادت موقع "حدشوت بزمان" العبري بأن "حدثان صعبان وقع في رفح وتسببا في قتل 3 جنود وأصيب 10 منهم 3 في حالة خطيرة، ويقدر إن هناك جندي مفقود، ووقع الحدثان في منزل مفخخ إضافة إلى تفجير نفق".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس": "تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل مفخخ مسبقا في قوة صهيونية خاصة في مخيم الشعوت جنوب مدينة رفح وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح".

وحتى الآن، لم يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا بالحادثة.

وتشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي وسلاح المدفعية غارات بعشرات القذائف على مناطق متفرقة في مدينة رفح متسببة باستشهاد ما يزيد عن 70 مواطنا من النازحين.

والأحد الماضي ومساء اليوم الثلاثاء، استهدفت الطائرات منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحين، وكان قد أعلن الجيش أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين معظمهم من النساء والأطفال، وذلك في تحد وتجاهل تام لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف أعماله العسكرية في رفح.