مجزرة جديدة.. مشاهد مروعة داخل مخيم النازحين في مواصي رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشفت صور ومقاطع مصورة حجم الكارثة التي حدثت بعدما استهدف الاحتلال الإسرائيلي، في استهداف إسرائيلي جديد لخيام النازحين غرب رفح في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.

وأظهرت مشاهد مروعة لشهداء ومصابين، معظمهم من النساء والأطفال في الضربة الإسرائيلية الجديدة، التي أسفرت عن استشهاد نحو 20 شخصا على الأقل.

ووصف التلفزيون الفلسطيني ما حدث بأنه "مجزرة جديدة" قصفت فيها إسرائيل خيام النازحين في مواصي رفح بقطاع غزة.



وفي بيان له قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه سيحقق في الضربة التي استهدفت مخيم السلام في منطقة مواصي رفح، وأسفرت عن استشهاد العشرات، زاعما أنه استهدف مواقع لحركة حماس في رفح ولم يتوقع ما حدث، مشيراً إلى أن ما حدث هناك كان مأساوياً وأن التحقيق مستمر.

وعن اندلاع الحريق في خيم النازحين، زعم جيش الاحتلال أنه ليس واضحاً سبب اشتعال الحريق حتى الآن، لافتاً إلى أن الجيش استهدف رفح بقنابل صغيرة ليست سببا في اشتعال الحريق.

في سياق متصل وصف نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، الهجمات الإسرائيلية الجديدة على رفح بأنها مجزرة ودعا إلى تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف هجومها على المدينة.

إلى ذلك قال شهود إن دبابات تابعة للاحتلال الإسرائيلي وصلت، اليوم الثلاثاء، إلى وسط مدينة رفح لأول مرة بعد ثلاثة أسابيع من بدء عملية برية في المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة.

وذكر الشهود أنهم رأوا الدبابات قرب مسجد العودة وهو أحد المعالم الرئيسية بوسط رفح. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته تواصل عملياتها في منطقة رفح من دون أن يعلق على تقارير تقدمها إلى وسط المدينة.

كذلك أوضح شهود أن قوات الاحتلال الإسرائيلية دكت رفح الليلة الماضية، بضربات جوية وقصف بالدبابات لتواصل هجومها على المدينة رغم الإدانات الدولية لهجوم أدى يوم الأحد إلى إشعال حريق في مخيم للنازحين أودى بحياة 45 فلسطينيا على الأقل، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأصبحت منطقة المواصي، وهي شريط ساحلي ضيق يمتد من رفح جنوبا حتى خان يونس إلى الشمال منها، أحد أهم الوجهات التي يقصدها العائدون من رفح، بعد أن أصدرت إسرائيل أمرا بالإخلاء لمناطق في رفح إلى تلك المنطقة.

كما أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ أكتوبر الماضي إلى 36 ألفا و96 شهيدا، بالإضافة إلى 81 ألفا و136 جريحا.

وقالت الوزارة في بيان إن 46 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 110 آخرون جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال 24 ساعة.