شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية لـ قصواء الخلالى: ننتظر انهيار حكومة نتنياهو المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية، إن تجارب التحرر الوطني تشير إلى أن المحتل في آخر مراحله يكون شديد التطرف، متابعا: "السلوك الإسرائيلي هو سلوك المستعمر في آخر مراحله".



وتابع يوسف أحمد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء المذاع على فضائية سي بي سي، أن حرق خيام اللاجئين الفلسطينيين جريمة بشعة وكل ما يصدر عن جيش الاحتلال من بيانات أو تصريحات تحمل العجب بعينه.

وأردف أن المفاوض المصري هو مفاوض نزيه وأمين ومُحنك، وكل ما يثار ضده من ادعاءات كاذبة ومغرضة، موضحا أن مسار التفاوض بشأن العدوان على غزة يمر حاليا بمرحلة معقدة جدًا.

ونوه أن تطورات الموقف الدولي تشير إلى أن دائرة الخناق حول إسرائيل تضيق أكثر فأكثر، ونحن في انتظار انهيار حكومة نتنياهو المتطرفة وقدوم حكومة جديدة للوصول لتسوية الأزمة.