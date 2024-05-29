شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تستعرض 4 محاور لتحقيق التنمية الشاملة فى ندوة "مستقبل وطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف حزب مستقبل وطن، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، في ندوة موسعة لعرض جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل التحديات الراهنة.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم المركزي، والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عبد الحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للحزب، وقيادات الأمانة المركزية للحزب، والأمناء المساعدين لأمانة التنظيم المركزية، وأمناء الحزب في المحافظات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التوعوية، التي يعقدها حزب مستقبل وطن، مع عدد من المسؤولين والتنفيذيين والوزراء لزيادة الوعي العام حول العديد من القضايا والملفات الهامة.

ورحب النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم المركزي، بالسادة المشاركين في الندوة وعلي رأسهم الدكتورة هالة السعيد، مؤكدا على استمرار نهج حزب مستقبل وطن في عقد مثل هذه اللقاءات الحيوية التي تهم الرأي العام.

وأشار النائب أحمد عبد الجواد، إلي أن حزب مستقبل وطن يمتلك القدرة علي الساحة السياسية، والأغلبية النيابية في مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدا أن الحزب لديه إيديولوجية وأهداف واضحة لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها.

من جانبها، تقدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بالشكر لحزب مستقبل وطن علي الدعوة للقاء قيادات الحزب، مشيدة بأداء نواب الحزب في المجالس النيابية وأداء كوادره وقواعده السياسية في الشارع المصري، مؤكدة أن الحزب يلعب دور سياسي مهم ويساهم في خلق مناخ استثماري جاذب ويساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وكشفت الدكتورة هالة السعيد، عن أسباب زيادة الأسعار الفترة الماضية في الأسواق المحلية والآليات الحكومية لمواجهتها، مشيرة إلي أن الدولة وضعت خطة مُحكمة لكبح جماح التضخم ومجابهة أي زيادة في الأسعار.

وشهد اللقاء تفاعلا بين الحوار، وفتح باب المناقشات والتساؤلات من قيادات وكوادر الأمانة المركزية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والتنظيمين بالحزب من مختلف المحافظات، حول القضايا والملفات التي تهم المواطن المصري.

وفي ختام الندوة، أهدي النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم، درع حزب مستقبل وطن، للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقديرا لجهودها ودورها البارز في نشاط وزارة التخطيط.