بوريل: لا إجماع في الاتحاد الأوروبي على إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا

كشف منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الدول الأوروبية منقسمة بشأن إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا.

وقامت دول الاتحاد الأوروبي بتدريب 50 ألف جندي أوكراني على اراضيها في إطار مهمة تشكلت عام 2022.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تحدث في وقت سابق من هذا الشهر عن إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

كما صرّح قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي الاثنين أن هناك مناقشات جارية بشأن إرسال مدربين عسكريين فرنسيين إلى بلاده.

وقال بوريل إن وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل الثلاثاء ناقشوا نقل جزء من برنامج التدريب الخاص بالتكتل إلى الأراضي الأوكرانية.

وأضاف بوريل بعد المحادثات "كان هناك نقاش، لكن لا يوجد موقف أوروبي مشترك واضح بشأن ذلك"، موضحا أنه "ليس هناك إجماع".

ونال موقف ماكرون تأييد دول البلطيق وبولندا التي تعد من أوثق حلفاء أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

لكن دولا مثل ألمانيا عارضت اتخاذ خطوة تخشى أن تجرها إلى نزاع مباشر مع روسيا.