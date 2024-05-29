الجيش الأميركي: دمرنا 5 مسيرات للحوثيين فوق البحر الأحمر

ذكرت القيادة الوسطى الأميركية، أن "الحوثيين (حركة أنصار الله) أطلقوا صباح الثلاثاء 5 صواريخ باليستية مضادة للسفن نحو البحر الأحمر"، مشيرة إلى أن "سفينة شحن مملوكة لليونان أصيبت بثلاثة صواريخ في البحر لكنها واصلت رحلتها"، وقالت "لم يتم الإبلاغ عن إصابات في السفن الأميركية أو سفن التحالف أو سفن الشحن في المنطقة".

وصرحت بأنه "تم تدمير 5 مسيرات فوق البحر الأحمر أطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن".

وأمس، أعلنت شركة "أمبري" للأمن البحري، أن "سفينة تجارية أبلغت عن استهدافها بـ3 صواريخ على بعد نحو 54 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة"، موضحةً أن "السفينة قالت في نداء الاستغاثة إنها بدأت تميل على أحد جانبيها، وأطلقت نداء استغاثة وقالت إن أضرارا لحقت بقسم تخزين البضائع وإن هناك تسربا للمياه".

ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه عمليات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية تضامنًا مع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، وذلك في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط، كما أضافت إلى أهدافها السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا منذ شنّ جيش البلدين غارات جويّة داخل اليمن.