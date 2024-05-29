جيش كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أسقطت منشورات دعائية في منطقة حدودية

أسقطت كوريا الشمالية ما يشتبه بأنه مواد "دعائية" مناهضة لكوريا الجنوبية في مناطق كورية جنوبية حدودية، وفق ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي، بينما حذرت إحدى المقاطعات الجنوبية السكان بضرورة التزام منازلهم.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي إنه "تم تحديد أجسام مجهولة يعتقد أنها منشورات دعائية لكوريا الشمالية في منطقة غيونغي غانغوون الحدودية، والجيش يتخذ إجراءاته".

وحذرت المواطنون في هذه المنطقة بضرورة "الامتناع عن الأنشطة الخارجية وعدم لمس أي أجسام مجهولة وإبلاغ أقرب قاعدة عسكرية أو شرطة عنها".

وفي وقت متأخر الثلاثاء، بعثت سلطات مقاطعة غيونغي برسالة نصية تنبيهية إلى السكان طلبت منهم فيها إبلاغ القواعد العسكرية عن أي مواد آتية من كوريا الشمالية.

ومنذ انتهاء الحرب الكورية (1950-1953) بهدنة، لا تزال الكوريتان في حالة حرب وتفصل بينهما حدود شديدة التحصين، بما في ذلك المنطقة المنزوعة السلاح.

ويطلق النشطاء الكوريون الجنوبيون أحيانا بالونات تحمل منشورات دعائية مناهضة لنظام كيم جونغ أون وأموالا للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحدودية الشمالية.

وتعهدت كوريا الشمالية في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الأحد، من أنها سترد على هذه الأفعال.