بعثة الجزائر في مجلس الأمن تقدم مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف هجومها على رفح

وزعت بعثة الجزائر مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يدعو لإنهاء الهجوم الإسرائيلي على رفح إضافة إلى "وقف فوري" لإطلاق النار، وفق النص الذي أطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وفي تحد للضغوط الدولية، تشن إسرائيل هجوما عسكريا في رفح المكتظة بالنازحين الذين فروامن أماكن أخرى في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول.

ومشروع القرار الذي يستند إلى الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، "يقرر أن على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن توقف فورا هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح".

ويطالب مشروع القرار أيضا بوقف "فوري لإطلاق النار تحترمه كل الجهات"، و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الأسرى".

ولم يحدد السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع الموعد الذي يأمل فيه طرح مشروع القرار على التصويت.

وقال بن جامع للصحافيين في وقت سابق أن بلاده ستوزع بعد ظهر اليوم مشروع قرار بشأن رفح "يكون نصا مقتضبا، نصا واضحا، لوقف القتل في رفح".