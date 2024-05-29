مسؤولون أميركيون: استقالة مسؤولة رفيعة في وزارة الخارجية الأميركية بسبب الحرب في غزة

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين، إعلانعم عن "استقالة مسؤولة رفيعة في وزارة الخارجية أمس الثلاثاء بسبب الحرب في غزة"، والمستمرة منذ 7 تشرين الأول.
وأوضح المسؤولون أن "ستايسي غيلبرت المستقيلة من الخارجية كانت تعمل بمكتب الوزارة للسكان واللاجئين والهجرة"، مشيرين إلى أن "ستايسي غيلبرت قالت إن الوزارة أخطأت في استنتاج عرقلة إسرائيل إيصال المساعدات لغزة".
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