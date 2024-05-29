"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي وسط تحليق للطيران التجسسي الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه "يسود المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا حال من الترقب والحذر الشديدين جراء الاعتداءات الاسرائلية المتواصلة على منطقة حاصبيا ومزارع شبعا، والتي اشتدت وتيرتها خلال الساعات الماضية حيث طاولت أطراف راشيا الفخار وكفرحمام وكفرشوبا وخراج حلتا والهبارية في قضاء حاصبيا مستخدمة قوات".

كما طاول القصف المدفعي بالدبابات تلة السماقة ورويسات العلم وثكنة زبدين داخل مزارع شبعا المحتلة وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح وخاصة فوق تلال عرمتى والاحمدية وبرغز المشرفة على الجهة الشمالية الشرقية لمجرد الليطاني.

ومع هذه الأجواء المتوترة استفاق الاهالي في العرقوب وحاصبيا فجر اليوم على تحليق شبه متواصل للطيران التجسسي نوع ام كا الذي لم تغب طلعاته الاستكشافية عن سماء المنطقة منذ ساعة متاخرة من الليل الفائت وحتى فجر اليوم وصولا حتى أجواء البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح.