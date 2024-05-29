عقب محاكمة إستمرت لـ8 ساعات.. النطق بالحكم على ترامب غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت محاكمة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب مفارقات عجيبة أمس، حيث إستمرت لمدة 8 ساعات على فترتين حتى فقد المحلفون طاقاتهم على الإستمرار فى سماع كل الأدلة، التى تدين ترامب.

وتتنوع الأدلة من تسجيلات فيلمية وصوتية ومكالمات وأوراق بما فيها منشوراته السابقة والحالية على شبكات التواصل الإجتماعى.

وتوصل المحلفون فى النهاية الى عقد جلسة أخيرة للنطق بالحكم غدا ضده والذى يقضى حكمها ببقاءه فى السجن لمدة 6 أشهر، ويسجله التاريخ كأول رئيس أمريكى تتم إدانته وحبسه فى قضية جنائية، أو تبرئته بعد إستماع القاضى والنيابة الى أكثر من 22 شاهد على مدار الشهور الماضية .

وأكد المدعى العام جوشوا ستاين جلاس عن ولاية منهاتن فى مستهل إدعاءاته ضد دونالد ترامب لمدة 5 ساعات متواصلة أن الأدلة التى جمعها عن القضية “ دامغة ” لإدانة ترامب حسب قوله، وقد سبقتها مرافعات المدافعين عن الرئيس السابق لمدة 3 ساعات تقريبا، حيث إستعان ستاين جلاس بعشرات الأدلة المرئية والمسموعة من محادثات وتسجيلات صوتية لترامب، ومستشار حملته الإنتخابية ومحاميه السابق مايكل كوهين واصفا إياها “ بالأكاذيب ” المتعمدة التى قلبت الأدلة ضد ترامب وليس العكس، موضحا إرتكاب كوهين لأخطاء بارزة أولها محاولته حماية وتبرئة موكله من تهمة رشوة الممثلة الإباحية ستورمى دانيلز ودفع مبلغ 130 ألف دولار، فى مقابل سكوتها عن علاقة غير شرعية جمعتها بترامب قبل قيامه بحملته الإنتخابية.

وأوضح ستاين جلاس ان كوهين يدفع ثمن أكاذيبه محبوسا فى السجن حاليا، مشيرا الى محاميى ترامب الذين فشلوا فى إثبات عكس الأدلة التى جمعها من عدة مصادر فاقت الخمسين دليل ومصدر مما أثبتت التهمة عليه.

ورغم الضغوط وطول أوقات المحاكمة المرهقة بالأمس لم يتوقف الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب عن تصريحاته، وظهوره المتكرر امام كاميرات وسائل الإعلام بين فترات الإستراحات أثناء المحاكمة، مؤكدا على فشل بايدن وحملته فى هزيمته على المستوى السياسى مما دفعهم إلى الإستعانة بالقضاء لتنفيذ أهدافهم عن طريق إتهامه ومحاكمته والتى وصفها ترامب “ باليوم الأسود ” فى تاريخ الولايات المتحدة.

وجاءت هذه الأحداث المنصوص عليها فى الأدلة متزامنة مع شيوع فضيحة ستورمى دانيل قبيل الإنتخابات الرئاسية بشهر واحد فقط مما دفع ترامب الى شراء ذمة محاميه مايكل كوهين بتحويل مبلغا شهريا وصل مجموعه الى 420 ألف دولار، فى نظير مساعدته على إنكار رشوة دانيلز وتبرئة موكله عن طريق التسجيلات الكاذبة وكأنها محادثات بينهما عن تكاليف الحملة، واتعابه التى إدعى انها إستمرت لمدة 10 ساعات فقط كمستشار لحملة ترامب الإنتخابية، وهو ما سخر منه المدعى العام جوشوا ستاين جلاس نظرا لضخامة المقابل المادى الذى زاد عن 42 ألف دولار لكل ساعة، مؤكدا تعمد ترامب على إذاعة هذه الوقائع وتسريبها حتى تدفع الناخبين على إختياره والتأثير على نزاهة النتائج لصالحه حسب إدعاء النيابة.

وطالب ستاين جلاس المحلفين أن يتجردوا من كل التأثيرات السياسية والإعلامية والعاطفية وحتى تأييدهم السابق لدونالد ترامب وإنتخابه كرئيسا للبلاد، أثناء إصدار أحكامهم على ما شاهدوه من أفلام وسمعوه من تسجيلات ومكالمات وقرأوه من أوراق وأدلة تدينه حتى يخرج الحكم عليه عادلا ومتجردا من أية تأثيرات خارجية على عقول وضمائر المحلفين.