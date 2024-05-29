شكرا لقرائتكم خبر عن الجنسية المصرية تحميك من الفصل.. فقدانها يعرضك لإنهاء خدمتك من العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، موقف الموظف الذى يفقد الجنسية المصرية، فقد نص القانون أنه في حالة فقد الجنسية المصرية سيتم على اثرها إنهاء خدمة الموظف.

وأكد قانون الخدمة المدنية، واللائحة التنفيذية الخاصة به، على شروط لبقاء الموظف الحكومي في وظيفته، فقد منح الحق للموظف حامل الجنسية المصرية، في الاحتفاظ بوظيفته في الجهاز الإداري للدولة، دون الجنسيات الأخرى.

وفي حالة فقدك الجنسية المصرية، فإنه يتم عرض أمرك على السلطة المختصة أو من تفوضه لانهاء الخدمة، على أن تنتهي خدمتك من يوم فقد الجنسية.

ويعد ما تقاضاه الموظف من تاريخ فقد الجنسية وحتى إخلاء الطرف أجر مقابل العمل، ويأتي ذلك في إطار المواد التي حددها قانون الخدمة المدنية.

يأتي ذلك استتادًا لنصوص القانون التى وضعت الجنسية المصرية شرط من شروط التعيين أو الاستمرار في الوظيفة.