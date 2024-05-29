صندوق النقد رفع توقعاته للنمو في الصين لعام 2024 إلى خمسة بالمئة

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين لعام 2024 إلى خمسة بالمئة، مشيرا إلى "تدابير اتخذتها بكين مؤخرا لتعزيز اقتصادها المتعثر".

واشار الصندوق في بيان صحافي، الى إن "من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في الصين مرنا عند 5 بالمئة في 2024، وأن يتباطأ إلى 4,5 بالمئة في 2025"، مضيفا أن قراره "جاء مدفوعا ببيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية للربع الأول والسياسات التي اتخذت مؤخرا".

وكان الصندوق توقع في البداية نموا بنسبة 4,6 بالمئة هذا العام مقارنة مع "حوالي خمسة بالمئة" حددتها السلطات هدفا في آذار.

ومُني النمو الاقتصادي في الصين بانتكاسة قوية في السنوات الأخيرة بسبب أزمة ديون طويلة الأمد في سوق العقارات، الذي يمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي.