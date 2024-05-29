كيم جونغ أون: نمتلك قوة عسكرية كافية لردع الولايات المتحدة الأميركية

اشار زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الى أن "بلاده تمتلك قوة عسكرية كافية لردع الولايات المتحدة الأميركية، من التدخل العسكري في حال نشوب أزمة في شبه الجزيرة الكورية، وفي المرحلة الأولى من الصراع، ستدمر كوريا الشمالية القوى الهجومية الرئيسية والبنية التحتية ونظم القيادة لكوريا الجنوبية".

ولفت خلال زيارته لأكاديمية الدفاع الوطني لكوريا الشمالية، التي تحتفل بالذكرى الستين لتأسيسها، الى ان "قواتنا المسلحة تمتلك قوة عسكرية حقيقية قادرة على ردع الولايات المتحدة من التدخل العسكري في حال نشوب أزمة في شبه الجزيرة الكورية، وتملك قوة ساحقة قادرة على تدمير القوى الهجومية الرئيسية والبنية التحتية ونظم القيادة لجيش كوريا الجنوبية، الدمية، في المرحلة الأولى من العملية".

وأكد ان "الوضع الخطير فيما يتعلق بأمن الدولة ومسار التحديث الجذري للصناعة الدفاعية، وطيش الهيستيريا الاستفزازية العسكرية والسياسية للولايات المتحدة وحلفائها".