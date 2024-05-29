سلطات الصين: تصرفات جيشنا للدفاع عن السيادة ستتواصل طالما استمرت استفزازات استقلال تايوان

شددت المتحدثة بإسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني تشو فنغليان، على أنّه "طالما استمرت استفزازات استقلال تايوان، فإن تصرفات جيش التحرير الشعبي للدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي ستستمر"، في تعليق على المناورات العسكرية حول تايوان.

والأسبوع الماضي، أجرت الصين مناورات عسكرية لمدة يومين حول تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، شهدت مشاركة طائرات وسفن حربية واستخدام ذخيرة حية مع محاكاة لعملية للاستيلاء على الجزيرة.

وبدأت المناورات بعد ثلاثة أيام من تولي الرئيس التايواني لاي تشينغ تي منصبه واعتبار الصين أن الكلمة التي ألقاها خلال حفل تنصيبه تتضمن "اعترافا بالاستقلال".

وتعتبر بكين أن الجزيرة جزء من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها.

وقالت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان إن المزيد من المناورات العسكرية قد تأتي بعد مناورة "السيف المشترك" التي جرت الأسبوع الماضي.

ووصفت تشو خطاب لاي بأنه "متهور للغاية"، مضيفة أنه "سيخاطر حتما بحرب على مضيق تايوان وسيلحق ضررا جسيما بمواطنينا في تايوان"، مشيرة إلى "اننا لن نتسامح أبدا مع هذا الأمر أو نتغاضى عنه أو نسمح به، وعلينا أن نتصدى له ونعاقب عليه".