نيكي هايلي تكتب عبارة "أقضوا عليهم" على قذيفة إسرائيلية خلال جولة لها قرب الحدود مع لبنان

أظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي نيكي هايلي، المرشحة الجمهورية السابقة للانتخابات الرئاسية الأميركية، وهي تكتب عبارة "أقضوا عليهم" على قذيفة إسرائيلية خلال قيامها بجولة على مواقع عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود الشمالية مع لبنان، في وقت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان تزامنًا مع الحرب على غزة، في حين يواصل "حزب الله" عملياته ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي.

ونشر عضو الكنيست والسفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون، الصورة خلال مرافقته هايلي في جولتها.

وكتب دانون في منشوره المرفق بصور تظهر في إحداها فيها هايلي جاثية على ركبتيها وهي تكتب بقلم على قذيفة مدفعية "أقضوا عليهم، هذا ما كتبته صديقتي السفيرة السابقة نيكي هايلي".

وكانت هيلي سفيرة لبلادها لدى الأمم المتحدة خلال عهد الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، وتزامنت ولايتها مع تمثيل دانون لبلاده في المنظمة الأممية.