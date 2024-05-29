زعيم كوريا الشمالية: مناورة سول العسكرية "استفزاز خطير"

ياسر رشاد - القاهرة - تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، باتخاذ إجراءات "صارمة للغاية" ضد استعراض كوريا الجنوبية القوة.

جاء ذلك ردًّا على محاولة بلاده إطلاق قمر صناعي للتجسس، واصفًا ذلك بأنه استفزاز "خطير للغاية"، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء.

أدلى "كيم" بهذا التصريح خلال زيارته أكاديمية علوم الدفاع امس الثلاثاء، للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس الوكالة، بعد يوم واحد من إطلاق فاشل لقمر تجسس عسكري، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

ودافع الزعيم الكوري الشمالي عن امتلاك قمر صناعي للتجسس باعتباره خيارًا "حتميًا" لحماية سيادة البلاد، وندد بالجيش الكوري الجنوبي لإظهاره استعراض القوة ضد محاولته إطلاق قمر صناعي.

أجرى الجيش الكوري الجنوبي مناورة جوية، شاركت فيها نحو 20 طائرة مقاتلة يوم الاثنين، بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية، بعد ساعات من إبلاغ كوريا الشمالية اليابان بخطة لإطلاق قمر صناعي بحلول الرابع من يونيو.

وقال كيم: "هذا استفزاز خطير للغاية لا يمكن تجاهله ولعب بالنار لا يمكننا أن نغفره"، ووصفه بأنه انتهاك صارخ لسيادة كوريا الشمالية.

وتعهد باتخاذ "إجراءات مطلقة وصارمة للغاية" ضد قرار كوريا الجنوبية المتهور باستعراض القوة ضد خطة كوريا الشمالية لإطلاق القمر الصناعي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وقال: "نحن بحاجة إلى أن تكون لدينا إرادة وقدرة كبيرتان ودائمتان على شنّ حرب، حتى لا تتمكن القوات المعادية حتى من التفكير في استخدام القوة".

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا جديدًا يحمل قمرًا صناعيًا للتجسس، يحمل اسم "مالليجيونج-1-1"، مساء الاثنين، لكن وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية قالت إن الصاروخ انفجر أثناء رحلة المرحلة الأولى بعد وقت قصير من إقلاعه.