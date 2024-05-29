الهلال الأحمر: إخلاء مستشفى القدس الميداني في رفح

ياسر رشاد - القاهرة - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها أخلت مستشفى القدس الميداني التابع للجمعية من منطقة مواصي رفح إلى منطقة مواصي خان يونس، وفقا ل"وفا".

وأفادت في بيان لها، اليوم الأربعاء، بأن الإخلاء جاء بعد ازدياد حجم تهديدات الاحتلال الاسرائيلي واستمرار القصف المدفعي والجوي في محيطه وإخلاء المنطقة المحيطة به من السكان تماماً.

وكانت الجمعية أعلنت يوم أمس الثلاثاء عن استشهاد أحد طواقم مستشفى القدس الميداني عصام روحي محمد بعد استهداف منزله الليلة قبل الماضية في مخيم البريج بالمحافظة الوسطى، مما رفع عدد شهداء طواقم الجمعية إلى 30 شهيداً، منهم 17 استشهدوا أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني.

يشار إلى أن مصادر طبية أكدت يوم أمس، أن جميع المستشفيات في محافظة رفح خرجت عن الخدمة باستثناء مستشفى تل السلطان للولادة، في ظل استمرار وتوسع التوغل الإسرائيلي، واستهدافه المتعمد للعديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.