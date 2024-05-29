الاحتلال يقتحم قلقيلية ويعتقل 5 فلسطينيين

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المدن الفلسطينية واعتقال الشباب، حيث اقتحمت، اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو، مدينة قلقيلية واعتقلت 5 مواطنين.



ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة الشاب "المطارد" طارق داوود وقامت بتفتيشه وتخريب محتوياته، قبل أن تعتقل والده زياد ووالدته دنيا، وشقيقيه غازي وفيصل داوود، وذلك للضغط عليه لتسليم نفسه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن زهير أبو حامد بعد مداهمة منزله وتفتيشه بالمذينة.

يذكر أن الاحتلال قام صباح اليوم، باعتقال عدد من مواطنين فلسطيني من بلدة سعير شمال شرق الخليل، واعتقلت كلا من: (زيدان جرادات، وفايد جرادات، ومحمد جرادات، وعبد الهادي ومحمد فخري جرادات، ومحمد عيسى جرادات، ومحمود جرادات، وامجد محمد جرادات، واحمد وخليل موسى الفروخ، وعبد القادر جبارين، ويوسف عامر جبارين، ومحمد احمد حلايقة، ولؤي محمد حميدات)، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ومن بلدة يطا جنوب الخليل اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عمر كايد ابو اسحاق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم ، شابا من ضاحية ارتاح جنوب مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل الشاب أحمد زكريا أبو السمن، بعد مداهمة منزله في الضاحية.

كما داهم الاحتلال بلدة عتيل شمال طولكرم، وسط إطلاق للقنابل الصوتية.