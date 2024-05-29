الاحتلال يعتقل 15 مواطن من الخليل وشاب من طولكرم

ياسر رشاد - القاهرة - قامت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو، باعتقال 16 مواطن فلسطيني بعد اقتحام بلدتهم.



ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شمال شرق الخليل، واعتقلت كلا من: (زيدان جرادات، وفايد جرادات، ومحمد جرادات، وعبد الهادي ومحمد فخري جرادات، ومحمد عيسى جرادات، ومحمود جرادات، وامجد محمد جرادات، واحمد وخليل موسى الفروخ، وعبد القادر جبارين، ويوسف عامر جبارين، ومحمد احمد حلايقة، ولؤي محمد حميدات)، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ومن بلدة يطا جنوب الخليل اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عمر كايد ابو اسحاق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم ، شابا من ضاحية ارتاح جنوب مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل الشاب أحمد زكريا أبو السمن، بعد مداهمة منزله في الضاحية.

كما داهم الاحتلال بلدة عتيل شمال طولكرم، وسط إطلاق للقنابل الصوتية.