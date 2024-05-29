شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توصى بزيادة مخصصات ميكنة القطاع بـ 13.3 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أوصت لجنة الزراعة والرى برئاسة النائب هشام الحصرى، على ضرورة استكمال ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية، وطالبت زيادة الاعتمادات المخصصة فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2024/2025 بمبلغ 13.309 مليون جنيه.

وشددت اللجنة على ضرورة استكمال مشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن القطاع الزراعي يشهد اهتمام كبير وغير مسبوق من قبل القيادة السياسية وهذا يعود لدوره فى تحقيق الأمن الغذائى فى ظل التحديات العالمية الراهنة، وضرورة أن ينعكس اهتمام القيادة السياسية بالقطاع فى صورة قرارات على أرض الواقع فى الموازنة العامة للدولة من خلال الانتهاء من الميكنة لربط القطاع بعضه بعضا.

وأكدت اللجنة، أهمية التزام كافة الجهات بنهج القيادة السياسية فى التعامل مع ملف القطاع الزراعى، مع التوجيه بتوفير كافة الاحتياجات والموارد اللازمة للقطاع، من أجل إحداث طفرة حقيقية به، مؤكدة فى توصياتها أن الزراعة تمثل الأمن الغذائى، وبالتالى لابد أن تتسم كافة الجهات الحكومة المختصة بمشروع الموازنة فى المرونة لتوفير الاحتياجات اللازمة لوزارة الزراعة وهيئاتها المختلفة حتى تتمكن من أداء دورها على أكمل وجه.