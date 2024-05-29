شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهورى يعقد اجتماعا تنظيميا مع أمناء المحافظات لبحث خطة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، اجتماعًا تنظيميًا، مع أمناء المحافظات، وكذلك أمناء التنظيم بالمحافظات، برئاسة اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب- رئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، لبحث خطة العمل خلال الفترة المقبلة، ومناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

ناقش الاجتماع تقييم أداء الفترة السابقة للأمانات فى المحافظات المختلفة، وخطة العمل المستقبلية للتواصل المباشر مع الشارع المصرى، والعمل الجاد من أجل تقديم خدمة حقيقية للمواطن.

وفي بداية الاجتماع، أشاد الأمين العام للحزب بجهود الأمناء وأمناء التنظيم بالمحافظات، وطالب أيضًا ببذل مزيد من الجهد واستمرار السعي للحفاظ علي النجاح السابق، وتحقيق مزيد من التقدم خلال الفترة القادمة.

كما أكد الأمين العام أيضًا على ضرورة الالتزام التنظيمي والحزبي من جانب جميع الأمناء وأعضاء الحزب، بالتوجيهات المركزية خلال الفترة المقبلة، لمواصلة العمل في ظل حالة الحراك التي يشهدها الحزب، في مختلف الاتجاهات التنظيمية والسياسية.

ومن جهتهم، أشاد الحضور بأهمية تلك اللقاءات، التي تناقش كافة الأمور التنظيمية والسياسية، في ظل حالة التقييم الدائمة للإشادة بمن أجاد، ومعالجة أوجه القصور إن وجدت، لتعزيز دور الحزب داخل المجتمع.



اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهورى



اجتماع الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري (1)



اجتماع الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري (2)