مقتل 27 شخصا على الأقل إثر سقوط حافلة ركاب في واد على طريق جبلي سريع في باكستان

أعلن المسؤول الحكومي المحلي في باكستان، إسماعيل منجال "عن مقتل 27 شخصا على الأقل إثر سقوط حافلة ركاب في واد على طريق جبلي سريع بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان".

واشار الى ان "الحادث وقع عند الفجر في بلدة باسمة بإقليم بلوشستان بينما كانت الحافلة متوجهة من مدينة تربت إلى كويتا"، موضحا أن "السائق كان يقود سيارته في منعطف في منطقة جبلية عندما فقد السيطرة عليها وسقطت في واد"، لافتا إلى أن "حصيلة القتلى بلغت 27 قتيلا، وأصيب أكثر من 25 آخرين، من بينهم السائق".

وأضاف: "ما زلنا نحقق في سبب الحادث. من المحتمل أن يكون السائق قد نام أو كان يقود بسرعة، مما أدى إلى وقوع الحادث".

وحوادث الطرق التي تؤدي إلى عدد كبير من الوفيات شائعة في باكستان، حيث إجراءات السلامة متساهلة، وتدريب السائقين ضعيف، والبنية التحتية للنقل متهالكة في كثير من الأحيان.