سي إن إن: ذخائر أميركية الصنع استخدمت في الهجوم المميت على مخيم النازحين في رفح

كشف تحليل لشبكة "سي إن إن" الأميركية بأن ذخائر أميركية الصنع استخدمت في الهجوم المميت على مخيم نازحين في رفح الأحد الماضي، مشيرا الى ان "إسرائيل استخدمت قنبلة GBU-39 أمريكية الصنع في غارة رفح وهو أمر محفوف بالمخاطر في منطقة مكتظة".

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