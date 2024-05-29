الهلال الأحمر الفلسطيني: إخلاء مستشفى القدس الميداني من منطقة مواصي رفح

افادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأنها "أخلت مستشفى القدس الميداني التابع للجمعية من منطقة مواصي رفح إلى منطقة مواصي خان يونس".
واشارت في بيان، الى ان "الإخلاء جاء بعد ازدياد حجم تهديدات الاحتلال الاسرائيلي واستمرار القصف المدفعي والجوي في محيطه وإخلاء المنطقة المحيطة به من السكان تماماً".
وكانت الجمعية أعلنت أمس "استشهاد أحد طواقم مستشفى القدس الميداني عصام روحي محمد بعد استهداف منزله في مخيم البريج في المحافظة الوسطى"، ما رفع عدد شهداء طواقم الجمعية إلى 30 شهيداً، منهم 17 استشهدوا أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
وكانت قد أكدت وكالة "وفا" أن "جميع المستشفيات في محافظة رفح خرجت عن الخدمة باستثناء مستشفى تل السلطان للولادة"، في ظل استمرار وتوسع التوغل الإسرائيلي، والاستهداف المتعمد للعديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.
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