مواجهات أمام السفارة الإسرائيلية في المكسيك بين الشرطة ومحتجين على هجوم رفح

اندلعت مواجهات أمام السفارة الإسرائيلية في المكسيك بين الشرطة ومتظاهرين كانوا يحتجون على الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، وفق صحافيين في وكالة الصحافة الفرنسية.
وأخفى عدد من المتظاهرين وجوههم وألقوا حجارة باتجاه شرطة مكافحة الشغب التي منعتهم من التقدم نحو السفارة في حي لوماس دو تشابولتيبيك في مدينة مكسيكو.
وانضم نحو 200 شخص للتظاهرة التي حملت شعار "تحرك عاجل من أجل رفح". وبدأ 30 من المتظاهرين يحطّمون عوائق تمنعهم من الوصول إلى البعثة الإسرائيلية.
واستخدم عناصر الشرطة الغاز المسيل للدموع ورشقوا المتظاهرين بالحجارة التي ألقوها.
وجاءت التظاهرة للتنديد بضربة إسرائيلية في رفح أدت إلى اشتعال خيم تؤوي نازحين فلسطينيين، ما أسفر عن مقتل 45 شخصا وإصابة 249 آخرين وفقا لوزارة الصحة في غزة، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول.
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