الهلال الأحمر الفلسطيني: إخلاء مستشفى القدس في مواصي رفح

ياسر رشاد - القاهرة - أخلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني مستشفى القدس الميداني التايع للجمعية من منطقة مواصي رفح غربي المحافظة إلى منطقة مواصي خان يونس، وذلك بعد ازدياد حجم تهديدات الاحتلال واستمرار القصف المدفعي والجوي في محيطه وإخلاء المنطقة المحيطة به من السكان.

وكان قد أكد مدير الدفاع المدني في غزة رائد دهشان، أن قطاع غزة بالكامل لا يوجد به مكان آمن على الإطلاق.

وقال دهشان في تصريح خاص لقناة "الحرة" الأمريكية، "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف المناطق المأهولة بالسكان في أوقات الليل وفي المناطق التي يصعب وصول طواقم الدفاع المدني إليها"، لافتا إلى صعوبات إغاثة الجرحى.

أبو ردينة: الدعم الأمريكي لإسرائيل شجعها على عدم الاستجابة للقرارات الدولية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء، أن الدعم الأمريكي لإسرائيل شجعها على عدم الاستجابة للقرارات الدولية.

وقال أبو ردينة ـ في تصريح خاص لقناة ( سكاي نيوز) اليوم الأربعاء ـ "إنه لا شك أن الحكومة الإسرائيلية المدعومة من واشنطن مستمرة في ارتكاب المجازر واستهداف الفلسطينيين بإبادة جماعية، موضحا أنه خلال أقل من 24 ساعة ارتكبت 3 مجازر في رفح ومحيطها".

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية مستمرة بعملية الإبادة وترحيل الفلسطينيين وقتلهم بشكل ممنهج، محملا الحكومة الأمريكية المسؤولية عن ما يعانيه الشعب الفلسطيني.

وأشار المتحدث الفلسطيني إلى أن محكمة العدل الدولية أمرت بوقف إطلاق النار وبالرغم من ذلك لم تستجب إسرائيل لهذه القرارات، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل لإيقاف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

الاحتلال يعتقل 15 مواطن من الخليل وشاب من طولكرم

قامت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو، باعتقال 16 مواطن فلسطيني بعد اقتحام بلدتهم.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شمال شرق الخليل، واعتقلت كلا من: (زيدان جرادات، وفايد جرادات، ومحمد جرادات، وعبد الهادي ومحمد فخري جرادات، ومحمد عيسى جرادات، ومحمود جرادات، وامجد محمد جرادات، واحمد وخليل موسى الفروخ، وعبد القادر جبارين، ويوسف عامر جبارين، ومحمد احمد حلايقة، ولؤي محمد حميدات)، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ومن بلدة يطا جنوب الخليل اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عمر كايد ابو اسحاق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم ، شابا من ضاحية ارتاح جنوب مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل الشاب أحمد زكريا أبو السمن، بعد مداهمة منزله في الضاحية.

كما داهم الاحتلال بلدة عتيل شمال طولكرم، وسط إطلاق للقنابل الصوتية.