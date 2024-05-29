الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 عسكريين خلال معارك في قطاع غزة

أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بمقتل 3 عسكريين خلال معارك في قطاع غزة.

بدورها، أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ العسكريين الثلاثة هم من لواء ناحال، في حين أُصيب 5 عسكريين ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

وأمس، أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، أن "مجاهدينا فجّروا منزلًا مفخخًا بقوة صهيونية في جنوب مدينة رفح وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح وجباليا بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.