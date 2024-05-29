قتيل وجريحان في حادث سيرعلى طريق عام صور الناقورة

ادى حادث سير فجر اليوم على طريق عام صور الناقورة بالقرب من ثكنة الجيش اللبناني بين سيارة ودراجة نارية الى وفاة شاب فلسطيني واصابة شخصين بجروح احدهما بحال خطرة، وعملت سيارات الاسعاف التابعة للصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني وكشافة الرسالة الاسلامية على نقلهم الى مستشفيات المنطقة.

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