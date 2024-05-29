قوى الأمن: توقيف شخص يروّج المواد المخدّرة في الضاحية ومحيطها وضبطه بالجرم المشهود

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، في بيان انه "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهول بترويج المخدّرات في الضاحية الجنوبية ومحيطها".

ولفتت الى انه "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المروّج وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، تمكّنت من تحديد هويته وهو المدعو: ك. م. (من مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني)

وبتاريخ 06-05-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة السان تيريز، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في المحلة على متن دراجة آلية نوع "سويت" لون كحلي دون لوحات، تم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة ومكان إقامته، تم ضبط:

مسدس حربي مع ممشط و/3/ طلقات صالحة للاستعمال.

/5/ قطع من مادة حشيشة الكيف زنتها بالكامل حوالي /117/غ.

/5/ أكياس بداخلها مادة الماريجوانا زنتها بالكامل حوالي /158/غ.

/87/ مظروفًا بداخله مادة الكوكايين زنتها بالكامل حوالي /255/غ.

ورقة نقدية مزيّفة من فئة /100/ دولار، مبلغ مالي، وهاتف خلوي.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على متن الدراجة التي أوقف على متنها، في الضاحية الجنوبية ومحيطها لصالح أحد التجّار، وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.