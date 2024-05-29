مركز الدراسات الآسيوية والصينية نظم ندوة حول مستقبل العلاقات العربية الصينية

عقد مركز الدراسات الآسيوية والصينية في بيروت بالاشتراك مع جريدة الرؤية العمانية، ندوة افتراضية بعنوان مستقبل العلاقات العربية الصينية في ظل مبادرة الحزام والطريق. شارك فيها عدد من الباحثين من الصين والعالم العربي.

واشار مدير مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية في جامعة شنغهاي للدراسات الدولية وانغ قوانغدا، الى "دور الصين في منطقة الشرق الأوسط".

كما تحدث الخبير الاستراتيجي اللبناني العميد الركن إلياس فرحات عن "طريق الحزام والطريق وطريق مومباي حيفا".

ولفتت الباحثة التونسية هدى الحزامي، الى "مستقبل مصير مشترك عربي صيني في العصر الحديث".